Türkiye'nin ikinci 'Köy gazetesi' müzeye verildi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki kent müzesine, eğitimci yazar Ahmet Demircan tarafından ‘Köy raporu' adlı Türkiye'nin ikinci köy gazetesi hediye edildi.

1963 yılının Aralık ayında ilk sayısı çıkan "Köy raporu" gazetesi, o yıllarda Simav'ın köyü olan Pazarlar'da öğretmen olarak görev yapan Trabzonlu Hikmet Aksoy tarafından çıkarıldı. Eğitimci Yazar Ahmet Demircan, arşivindeki Türkiye'nin 2'inci köy gazetesinin orjinalini Simav kent müzesi görevlisi Tahir Tomata'ya teslim etti.

Demircan, Türkiye'nin 2'inci köy gazetesini çıkaran öğretmen Hikmet Aksoy'un 2 ay önce vefat ettiğini belirterek, Simav'ın tarihi değerlerine katkıda bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.