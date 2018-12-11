Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Ortadoğu Araştırmaları ve Diriliş Topluluğu tarafından düzenlenen 'Altaylardan Tuna'ya Türk Tarihi' konulu, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ortadoğu'da çektiği fotoğraflar ve araştırmalarından bahseden Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ilk olarak bozkırlarda yaşayan boylar ve Peçeneklerden bahsetti. Göç konularını derin bir şekilde inceleyerek gezilerinde fark ettiği iklim değişikliklerini ele aldı. Araştırmalarını yaparken arkeolojinin tarih kaynaklarının çok yardımcı olduğunu, göç yollarındaki kalıntıların gerçekleri gün ışığına çıkarttığını söyledi. Sözlerine; “Türkler yok olmamak için göç etmek zorunda kaldı” diyerek bu durumun nedenlerini açıkladı.

Taşağıl, “Osmanlıyı anlamak için Göktürkleri bilmek gerekir, geniş bir Türk tarihimiz var. Doğru bilgiler ile tarihimizi tanımalıyız” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Ortadoğu'da çekmiş olduğu fotoğraflar üzerinden verimli bir tarih dersi verdi.

Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Taşağıl akıllarda ki soru işaretlerini cevapladı. (HCA-EFE)