Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Amanlıyev'den DPÜ'ye ziyaret

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kütahya Dumlupınar Üniversitesini ziyaret etti.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen ziyarette İşankuli Amanlıyev'i Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur karşıladı. Rektörlük makamına geçen Büyükelçi Amanlıyev ve Üniversite heyeti, burada Üniversitede yürütülen çalışmalar ve Türkmen öğrencilerin durumu üzerine görüşme gerçekleştirdiler. Görüşme sonunda Amanlıyev Rektör Uysal'a kitaplar hediye etti. Rektör Uysal'da Amanlıyev'e Elif tablosu sundu.

Görüşmenin ardından Rektörlük Toplantı Salonu'na geçen heyetler burada Türkmen öğrencilerle bir araya geldiler. Büyükelçi Amanlıyev, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Rektör Kazım Uysal, Türkmen öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini ve öğrencilerin Üniversiteleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Uysal, "Biz her zaman sizin yanınızdayız. Bize ulaşmanız durumunda tüm sorunları çözmek için gayret göstermeye hazırız" şeklinde konuştu.