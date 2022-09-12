TÜSES bilimsel projeyi destekleyecek

TÜSEB tarafından kabul edilen projede KSBÜ Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı (AD)Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Azmi Yerlikaya proje yürütücüsü olarak yer alırken Tıbbi Biyoloji AD doktora öğrencisi Semih Şeker araştırmacı olarak görev alacak.

Prof. Dr. Azmi Yerlikaya, “Bildiğiniz üzere kanser, Dünya genelinde önemli bir halk sağlık sorunudur. Kanser araştırmalarına her geçen gün yeni keşif ve gelişmeler eklenmesine rağmen, kanserin üstesinden gelebilmek, yeni tedavi ve erken teşhis yöntemlerini geliştirebilmek için moleküler mekanizmaların daha geniş araştırılması gerekmektedir. Biz de daha önce yapmış olduğumuz araştırmalarda, kanser tedavisinde kullanılan bortezomib isimli ilacın COS-7 hücrelerinde hem-düzenlenen inhibitörü (HRI) aktive ettiği ve akabinde protein sentezinin translasyon faktörü eIF2a fosforilasyonu aracılığıyla inhibe olduğunu keşfettik" dedi.