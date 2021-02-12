Üç ayların başlangıcı dolayısıyla lokma tatlısı ikram

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üç aylara girilmesi nedeniyle Lokma tatlısı ikramı gerçekleştirildi.

Tavşanlı ilçesinde Cuma namazı sonrası Ulu Camii bahçesinde Hayırlı Hizmetler Vakfı yetkilileri tarafından üç aylar başlangıcı arifesinde lokma ikramında bulunuldu.

Cuma namazından hemen sonra maske ve sosyal mesafeye uyularak dağıtılan tatlı ile gönüller mübarek günlerin getirdiği bereket ile tanıştı.

Hayırlı Hizmetler Vakfı yetkililerinden Muharrem Şayin, uzun yıllardır bu hizmeti yaptıklarını dile getirerek hafta sonu kısıtlamalar olması nedeniyle Cuma namazı sonrası maske ve mesafeye dikkat ederek üç aylar başlangıcı nedeniyle lokma tatlısı ikramını gerçekleştirdiklerini ifade etti.