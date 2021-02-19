Üçhüyük köyünde karantina sona erdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Altıntaş İlçesi Üçhüyük köyünde 8 Şubat 2021 tarihinde, bazı vatandaşların Korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulanmıştı. 10 günlük sürenin ardından karantina sona erdirilirken, hayat sosyal mesafe ve Korona virüs tedbirleri kapsamında normale döndü.