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Uçuruma düşmekten son anda kurtuldu: 2 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yan yattı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yan yattı. Kamyonun uçurumun kenarında kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Domaniç-İnegöl yolu 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TJ 7679 plaka hafriyat yüklü kamyonu, virajı alamayarak yan yattı. Kazada, araçta bulunan Erdal Şahin ve Arif Karataş'ın yaralandığı ve Domaniç 112 ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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