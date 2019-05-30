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Ülkü Ocaklarından geleneksel iftar yemeği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her gün iftar yemeği hayrı yapılıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her gün iftar yemeği hayrı yapılıyor.


Dün verilen iftar yemeğine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Kütahya Türk Eğitim Sen İl Başkanı Erdoğan Aktaş, Türk Eğitim Sen Simav ilçe temsilcisi Hakkı Yıldız, Sivil Toplumla İlişkiler Büro Şefi Mehmet Barış, Çitgöl Beldesi eski Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Köse ve ülkücü gençler katıldı.


Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Köse, hayır sahiplerine ve katılımcılara teşekkür ederek, teşkilatı adına hediye takdim etti.

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