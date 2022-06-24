Uluslararası kongreye Kütahya'dan katılım

Avrupa Periodontoloji Federasyonu tarafından düzenlenen Europerio10 Kongresi'ne Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) akademisyenleri ve öğrencileri de katılım sağladı.

Danimarka Kopenhag'da gerçekleşen kongreye KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalından (AD) 2 öğretim üyesi, 5 asistan ve 2 öğrenci katıldı.

Periodontoloji AD Başkanı Doç. Dr. Berceste Güler, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hem asistanlarımızın hem de lisans öğrencilerimizin bilimsel yönden gelişimlerini ve dünyayı takip etmelerini çok önemsiyoruz. Araştırma görevlilerimizin 3 senede bir gerçekleştirilen bu kongreye 6 posterle katılımı oldukça önemli. Aynı zamanda lisans öğrencilerimizin de henüz branşlaşmadan önce dünya kongrelerine bir poster sunumu ile katılımı bizi çok memnun etti."

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi ise kongreye katılımlarından dolayı akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik etti.