Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Otelci Kahveci Lokantacı Berber Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde mevcut Başkan Ümit Kaynar güven tazeledi.

Gediz Otelci Kahveci Lokantacı Berber Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Gediz Belediye Kültür Salonunda yapılan, 13. Olağan Genel Kurulunda başkanlık seçimleri yapıldı. 111 kişinin oy kullandığı seçimde tek aday olarak giren mevcut başkan Ümit Kaynar güven tazeledi.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Kaynar, “Bugün Başkanını ve Yönetim Kurulunu seçtiğimiz Kahveciler, Otelciler ve Berberler odamızın çok değerli üyelerine, kongremize katılarak bizi onurlandıran diğer Esnaf Odası Başkanlarımıza, en kalbi duygularım ile ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bana ve yönetimime yeniden verilen bu yetkinin bir bayrak yarışı olduğunun farkındayım. Amacımız bayrağı alıp, bir adım öteye götürmek. Esnaf kardeşlerimizin sorunlarına en iyi şekilde çözüm olabilmek. Dediğim gibi bu, esnaf abi ve kardeşlerim için bir bayrak yarışıdır. Bizim amacımız bayrağı aldığımız yerden bir adım öteye götürmektir. Zamanı geldiğinde bizden daha ileriye götürecek kardeşlerimize bayrağı teslim etmektir. Cenabı Allah'tan niyazım; Esnafımıza en iyi şekilde bizi hizmet etmeye memur etmesidir. Bugün buraya gelip oy kullan tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Ümit Kaynar Başkanlığındaki Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Ayhan Yıldız, Emre Dönmez, Sercan Yılmaz, Hayati Karadağ, Murat Dönmez, Can Karakaş