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Umre yolcuları dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı

Kütahya’dan, Efor Tour şirketinin organizesi ile kutsal topraklara giden umreciler, dua ve gözyaşları ile uğurlandı.

Kütahya'dan, Efor Tour şirketinin organizesi ile kutsal topraklara giden umreciler, dua ve gözyaşları ile uğurlandı.


Eyüp Sultan camii düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından, kafile başkanı olarak umrecilerle birlikte giden olan emekli din görevlisi Ali Uygun, yolculuğun çok kutsal olduğunu, bu çıkılan kutlu yolda her şeyden önce sabırlı ve hoşgörülü olunması gerektiğini ifade etti.


Efor Tour yetkilisi Sami Iscen de, umrecilerin, direkt Kütahya Zafer Havaalanı'ndan gidip-geleceğini ifade etti.


Konuşmanın ardından, umreciler, yakınları ile helalleşerek dua ve gözyaşları ile mukaddes beldelere uğurlandı.

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