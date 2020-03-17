Umreden dönen Kütahyalılar karantina sürecini evlerinde tamamlayacak

Kütahya'da, cumartesi gecesi umreden dönen 94 kişinin 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklarını bildirildi.

Zafer Bölgesel Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra sağlık ve polis ekipleri tarafından tek tek evlerinde ziyaret edilerek taahhütname imzalatıldı.

Yapılan kontrollerde umreden dönenlerde Korona virüsü belirtisinin bulunmadığı ifade edildi.