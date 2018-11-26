Üniversite Öğrenci Kulübü'nden ilkokula malzeme desteği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokuluna İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Kulübünün hazırladığı "Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın" Projesi kapsamında renkli yazıcı hediye edildiği bildirildi.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Kulübünün "Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın" Projesi kapsamında okullarına kütüphane kurulumu gerçekleştirmesinin yanında renkli yazıcı hediye etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,” Her iki üniversitenin öğrenci kulübünün gönüllü öğrencileri kütüphane kurulumunda büyük bir özveri ile çalışmışlar, düzenledikleri çocuk şenliği ve proje gecesi sayesinde ilçemizdeki ilkokul öğrencileri gönüllerince eğlenmişlerdir. Ayrıca okulumuza renkli yazıcı hediye etmeleri bizleri mutlu etti. Bu arada fakir ailelere dağıtılmak üzere yanlarında getirdikleri gıda paketlerini bizlere teslim ettiler. Bizde onları gerekli yerlere dağıtacağız. Okulumuza yaptıkları katkılardan dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi Kulüpler Birliği Başkanı Vildan Sevim'e, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Genel Koordinatörü Gözdenur Tilki'ye ve projeye destek olan sponsorlara çok teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)