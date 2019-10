Üniversite öğrencileri çöp topladı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde üniversite öğrencileri, farkındalık amacıyla çöp topladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu ve Pazarlar Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Meslek Yüksekokulu öğrencileri bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri ellerine eldiven giyip, çöp torbalarını alıp daha sonra Pazarlar Sulama göleti etrafındaki mesire alanına atılan çöpleri topladı.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Semra Durmuş Acer , öğretim görevlileri, belediye personeli ve Pazarlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Semra Durmuş Acer, "Doğaya saygılı olmazsak kötü günler bizi bekler. Her birey çöpünü rastgele atmadan çöp tenekelerine atarsa, doğa tertemiz olur. Çevre bilincinin artırılması konularında duyarlı bireylerin yetiştirilmesi her zaman ana önceliklerimiz arasında yer almıştır. Bu çerçevede hocalarımız ve öğrencilerimizin ortaya koyduğu toplum hizmet uygulamalarıyla gençlerimize gönüllülüğü öğretirken bu etkinlikler sayesinde gelecekte güçlü bir çevre duyarlılığıyla hareket etmeyi de öğrenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca projemize her türlü destek veren Pazarlar Belediyesine teşekkür ederim" dedi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Pazarlar Belediyesi ve Pazarlar Meslek Yüksekokulumuz işbirliği ile ne yazık ki temiz kullanmayı ve korumayı beceremediğimiz göletimizin çevresinde temizlik çalışması yaptık. Toplumun tüm kesimlerini yaşadıkları ve kullandıkları çevre konusunda daha duyarlı olmaya ve gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanılabilir temiz bir Dünya bırakmak hepimizin önceliği olmalıdır. Emeği geçen okul idarecilerimize, hocalarımıza ve öğrencilerimize, belediye personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.