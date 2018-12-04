Üniversite öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uluslararası İlişkiler Topluluğu öğrencileri Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik gezisinde öğrenciler duygusal anlar yaşadılar. Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldılar.

Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada "Dumlupınar üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu öğrencileri ve hocalarımız kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize güzel bir gezi düzenlediler. Öğretim görevlilerimiz, öğrencilerine milli mücadele ruhunu yerinde aşılamak için bu gezileri düzenliyorlar. Öğrencilerimiz bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Bugün öğrencilerimizle birlikte Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri' emrini verdiği yerde bizde bağırdık. Öğrencilerimiz duygusal anlar yaşadı'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)