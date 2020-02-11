Üniversite öğrencilerinden köy okulunda atölye çalışması

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde, 'Sosyal Ben Vakfı Topluluğu'na bağlı üniversite öğrencileri, Sofular İlk ve Ortaokulu'nda bir hafta boyunca atölye çalışmalarına katıldı.

Topluluk, köy okulu öğrencileri ile birlikte icat, müzik, spor, oluşturucu yazarlık, dans ve oyun atölyelerinde çalışmalar yaptı.

15 gönüllü üniversite öğrencisinin katıldığı atölye çalışmaları köy okulu öğrencileri için zevkli ve renkli bir hafta geçti. Sosyal Ben Vakfı Topluluğu üyeleri, “Vakfımız tarafından düzenlenen köy okullarında atölye çalışmaları devam ediyor. Sofular köyündeki atölye çalışmalarımız renkli geçti. Köy okulu öğrencileri bizlere unutulmaz anılar bıraktı. Tüm öğrencilere ve okul idaresine teşekkür ederiz” dediler.

Sofular İlkokulu öğrencisi Hüma Özdemir, “Üniversiteli ablalarımız ve abilerimiz bizimle bir hafta geçirdiler. Hayatımızın en zevkli bir haftasını geçirdik. Çok şeyler öğrendik. Kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Sofular İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Poslu, “ Sosyal Ben Vakfı Topluluğuna bağlı 15 üniversite öğrenci okulumuza gelerek bir hafta misafir ettik. Okulumuzda 7 farklı dalda atölye çalışması yaptılar. Topluluk okulumuz öğrencileri ile birlikte icat, Müzik, spor, oluşturucu yazarlık, dans ve oyun atölyelerinde çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimiz o kadar iyi motivasyon sağladılar ki teneffüslere bile çıkmadılar. Her gün Sabah sporu ile başlayan atölye çalışmaları gün boyu devam etti. Öğrenciler son gün Üniversite öğrencilerine sürpriz yaptılar. Spor salonunda toplanan öğrencilerimiz Üniversite öğrencilerinin salona girmesi ile birlikte ‘kimseyi tanımadım ben sizden daha güzel' şarkısını söyleyerek sürpriz yaptılar. Sosyal Ben Vakfı Eskişehir topluluğu üyelerine öğrencilerimiz adına ve okulumuz adına teşekkür ederim” diye konuştu.