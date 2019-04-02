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Üniversite öğrencilerine ''Bağımlılıkla mücadele'' kursu

Şaphane Halk Eğitimi Merkezin Müdürlüğü tarafından MYO öğrencilerine yönelik ’’Bağımlılıkla mücadele kursu açıldığı bildirlldi.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezin Müdürlüğü tarafından MYO öğrencilerine yönelik ''Bağımlılıkla mücadele kursu açıldığı bildirlldi.


Şaphane İslamoğlu Kız Yurdu'nda verilen bağımlılıkla mücadele eğitimli kursuna 22 kursiyerin katıldığı açıklandı.


Eğitimlerin yıl sonuna kadar devam edip tüm öğrencileri kapsamasını hedeflediklerini belirten Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, '' 2023 vizyonu kapsamında, bağımlı olma ailene bağlı ol projesi çalışmalarına önem veriyoruz. Zira gençlik bizim en büyük sermayemiz. Geçlerimizi bu konuda uyarmak ve eğitimler vermek asli vazifemiz. Eğitimlerimizde son dönemde meydana gelen akran tartışmaları konusunu da ele alıp, öğrencilerimizi uyarıyoruz'' diye konuştu.

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