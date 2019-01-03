Üniversite öğrencilerine “Motivasyon ve Stres Yönetimi“ Semineri

Küthaya'nın Şaphane ilçesinde Meslek Yükseokulu öğrencilerine final sınavları öncesi “Motivasyon ve Stres Yönetimi“ Semineri etkinliği düzüenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav MYO İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı ve kişisel gelişim alanında verdiği seminerlerle tanınan Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak final sınavları öncesi "Motivasyon ve Sınav Stres Yönetimi" konulu seminer verdi. Meslek Yüksekokulu konferans salonundaki seminere öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı.

Eğitim Gönüllüsü Öğretim Görövlisi Kudret Armağan, motivasyonun, öğrenim sürecindeki kişinin durumunu belirleyen en önemli yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

Armağan, "Motivasyon ve Stres Yönetimi Eğitimi sonunda öğrencilerimiz; Hayatlarındaki stresin kök nedenlerini bulabilecek, stres karşısındaki tepkilerini tanıyabilecek, stresi bir güç olarak nasıl kullanacaklarının farkına varabilecek, kontrolsüz stresten kontrollü strese geçiş yapabilecekler. Motivasyon kaynağını bularak, kendini motive eden araçları tespit edecekler. Eğitim motivasyonunu sağlayıp, yaşam motivasyonu için gerekçelerini belirleyecek, motivasyonu bozan etkenleri tespit edecekler” diye konuştu.

Oldukça güzel ve samimi bir ortamda gerçekleşen seminerin sonunda Meslek Yüksekokulu'nda yapmış oldukları bu etkinlikten dolayı Öğretim Görevlisi Kudret Armağan'a teşekkür edilmesiyle program son buldu.(YD-EFE)