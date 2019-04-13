Üniversite öğrencilerinin Dumlupınar ve Zafertepeçalköy gezisi

Dr. Nurgül Bozkurt ve öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ni ve Zafertepeçalköy anıtını ziyaret etti.

Prof. Dr. Nurgül Bozkurt ve öğrenciler duygusal anlar yaşadılar. Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldılar.

Alan kılavuzu Habib Akalın, "Hocamız ve öğrencilerimiz kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize güzel bir gezi düzenlediler. Öğretim görevlilerimiz, öğrencilerine milli mücadele ruhunu yerinde aşılamak için bu gezileri düzenliyorlar. Öğrencilerimiz bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Bugün öğrencilerimizle birlikte Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri' emrini verdiği yerde bizde bağırdık. Öğrencilerimiz duygusal anlar yaşadı'' ifadelerini kullandı.