Üniversite öğrencisi evin bahçesini kafese çevirdi

Kütahya'da evin bahçesine kurduğu açık kafes görenlerin yüreğini ısıtıyor. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Yiğit Uysal, Kütahya'da evinin bahçesine kurduğu açık salma kafesle soğuk havada sultan papağanı, muhabbet kuşu, kanarya ve ispinoz türü kuşların yaşayabileceğini gösterdi. Yiğit Uysal'ın bahçesindeki kafeste karların içinde eksi 22 derecede tropikal özellikli kuşlar yaşayabildi.

Uysal, “Muhabbet kuşları eksi derecelerde bile üreyebildi, yuvalarda yavrularımız var. Yavrular bile burada büyüyebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu sene -12 dereceyi gördü burası. Sultan papağanı, kanaryalarda kışın üreme olmadı. Kuşların keyifleri iyi. Şuan burada 4 tane kanarya, 2 tane sultan papağanı 30 civarı muhabbet kuşu var. Burada 2. Kışımız. Geçen kış daha soğuktu. -20 dereceyi gördü. Dün yuvadan atlayan yavrular bile gördüğünüz gibi yaşıyor. Sular gün içinde donuyor. Gün içinde 2-3 defa sularını değiştiriyoruz. Pekmezli suyumuzda ısınmalarına yardımcı oluyor” diye konuştu.

Yiğit Uysal'a çalışmalarında bütün desteği gösteren baba Önder Uysal, “İşimiz madencilik ama hobi olarak yapıyoruz. Kuşlarla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.