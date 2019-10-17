Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Konsey Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı

Dr. Levent Mercin Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Konsey toplantısına katıldı.

10 alt komisyona ayrılan konsey üyeleri, Türkiye'deki Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Müdürlüklerinin sorunları ile Büyük Taarruzun 100. Yılı Kutlamaları Proje Önerileri çalıştayı gerçekleştirdi. Büyük Taarruzun 100. Yılı Kutlamaları Proje Önerileri komisyon başkanlığına seçilen Dekan Vekili Levent Mercin, Zafer Bayramının 100. Yılı Etkinliklerinde Kütahya başta olmak üzere, Uşak ve İzmir'in de bu etkinliklerde yer alması gerektiği üzerinde durdu. İçerisinde özgün ve yenilikçi proje önerilerinin de bulunduğu yaklaşık 43 proje önerisinin ilk maddesi, Afyon, Kütahya, Uşak ve İzmir Valilikleri ile Üniversitelerinin işbirliği içerisinde olması gerektiği oldu. Komisyon başkanı olarak, Konsey üyelerine bir de proje önerileri sunumu yapan Mercin, 2022 yılında kutlanacak olan Zafer Bayramının 100. Yılının daha etkin ve yaygın etkisinin ancak güç birliği yapılarak gerçekleştirilebileceği ve farkındalık sağlayabileceğini belirtti.