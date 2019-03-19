İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversiteli gençlerden pilav ve hoşaf ikramı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, vatan için canını vermiş tüm şehitlerin anısına bin kişiye pilav ve üzüm hoşafı dağıttı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, vatan için canını vermiş tüm şehitlerin anısına bin kişiye pilav ve üzüm hoşafı dağıttı.


Simav Cumhuriyet meydanındaki etkinlik, üniversiteli gençlerin toplu yürüyüşüyle başladı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı hayırın, Çanakkale ruhunu hatırlattığını söyleyen MYO Müdürü Prf. Dr. Rüştü Güntürkün “ Bu vatan için canını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün onların ruhlarına dua ederek, Simav halkına pilav ve hoşaf ikram ettik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.