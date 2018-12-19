Üniversiteli öğrenciler Murat Dağı'nda buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, Murat Dağı Kayak Merkezi'nde buluştu.

Kütahyalı iş adamı Ali İhsan Özdemir tarafından organize edilen ve TÜGVA, Kardeşlik ve Birlik Derneği, İHH, MTTB, KİHMED, Hayat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Haymaana Derneği'nin üniversite öğrencileri, Gediz Murat Dağ'ında 3 günlük kamp yaptı.

27 üniversite öğrencisini bir araya getiren kampla ilgili konuşan organizatör öğrenci Alihan Yavuz, “Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından öğrencilerimizin kaynaşması ve birbirleriyle gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili istişare amacıyla burada kamp programı hazırladık. Murat Dağı Doğa kampımız, üniversiteli arkadaşlarımızın sadece eğlenmesini sağlayan tatil amaçlı bir kamp organizasyonu olmayıp, onların liderlik, öz yaşam becerileri ve temel dini eğitimlerini alacakları bir çalışmadır. Gençler burada edindikleri dostluklar ve örnek liderlerle unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadılar.Kampta, sohbetler, kuran okuma saatleri, kamp ateşi, doğa yürüyüşleri gibi faaliyetler gerçekleştirilerek öğrenci kardeşlerimiz zamanlarını hem dini, hem sosyal hem de sportif olarak değerlendirmesi sağlandı. Ayrıca Kütahya Müftümüz Hüseyin Hazırlar kampımızı ziyaret ederek öğrenci kardeşlerimizle sohbet programı gerçekleştirdi” dedi.

Kampa programından duyduğu memnuniyeti dile getiren Afganistanlı Yüksek Lisans öğrencisi İslamettin Halikya, “Kampımızın amacı STK'ların birlikte hareket etmesi dayanışması, daha çok birbirimizi tanımak ve yapacağımız faaliyetlerin değerlendirilmesidir. Bize bu fırsatı sunan hayırsever insanlara, STK temsilcilerine, Gediz Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜGVA Üniversite Sorumlusu Abdulbaki Seben ise, “Öncelikle kamp programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepimiz burada Peygamber efendimizin sünnetine uygun olarak, İslam'a uygun olarak hareket etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampta Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammed Tuğberk Uğurlu tarafından üniversite öğrencilerine bir konferansta verildi.(RB-EFE)