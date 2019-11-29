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Üniversiteye hazırlanan gençlere Yalova'da motivasyon kampı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 100 öğrenci üniversiteye hazırlık çalışmaları öncesi Yalova’da motivasyon kampına gönderildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 100 öğrenci üniversiteye hazırlık çalışmaları öncesi Yalova'da motivasyon kampına gönderildi.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ,Kaymakamlık Proje Birimi, İlçe Lise Müdürlükleri organizasyonunda, Emet ilçesinde lise son sınıf okuyan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere, üniversite hazırlık, moral, motivasyon ve üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Yalova Çınarcık Esenköy Hizmet İçi Eğitim Merkezinde 4 günlük kamp çalışmasına katılacakları açıklandı. 100 öğrenci, Gazi Emet Anadolu Lisesi önünden kendileri için tahsis edilen araçlarla Yalova'ya hareket ettiler.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde eğitim seviyesinin yükselmesi, başarı oranının artması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Öğrencilerimizin verimli bir eğitim ve çalışma ortamı geçirmelerini temenni ederiz'' diye konuştu.

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