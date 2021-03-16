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Üniversiteye hazırlık yapan öğrenciler için toplantı yapıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 12.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 12. sınıf öğretmenleri ve Şube Müdürlerinin katıldığı ''Üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında öğrencilerin başarısının daha ileriye taşınması'' konulu toplantı yapıldığı bildirildi


Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen yönetiminde, Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan toplantıya Okul Müdürü Mehmet Ali Bahçeci başkanlık etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Bila Şen yaptığı açıklamada, ''üniversite hazırlık komisyonumuzun sunumuyla, Şube Müdürleri ve destekleme, yetiştirme kursları öğretmenlerimizle önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya 12. sınıf öğretmenlerimizde katıldı. Toplantıda öğrencilerimizi daha ileriye taşıma noktasında faydalı kararlar alındı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sonrası yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz için yapılması gereken tüm çalışmalar masaya yatırıldı'' ifadelerini kullandı.

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