Üniversiteyi kazanan öğrencilerden kaymakam Hasan Çiçek'e teşekkür ziyareti

Kütahya'nın Emet ilçesinde etüt merkezi çalışmaları kapsamında üniversiteye hazırlık sürecinin üniversiteyi kazanmalarında önemli bir destek ve katkı sağladığını ifade eden öğrenciler, Kaymakam Hasan Çiçek'e eğitime vermiş oldukları değer ve desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Kaymakam Çiçek, ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada, ''Geçen yıl olduğu gibi, bu yılda çok sayıda öğrencimizin Üniversiteyi kazanmış olması, bizleri bir hayli sevindirmiş ve gelecek adına umutlandırmıştır. Çalışmalarımızın meyvesini almaktan da bir hayli memnunum. Bizleri mahcup etmeyen sizleri ve diğer başarılı öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayrıca, kazanılması zor olan çeşitli fakültelerimizde eğitim alma hakkının elde edilmiş olması da ilçemiz adına gurur vericidir. Bu başarıda emeği geçen Kaymakamlık Proje Birimimize, İlçe Milli Eğitim camiamızın bütün fertlerine, velilerimize ve siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi kazanan öğrencilerden İsmail Özdoğan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Rıza Tunç Uzun (Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) ve Berkay Gökduman (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi) Kaymakam Hasan Çiçek'e teşekkür ettiler.