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Ünüvar, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen, ’Gazi Meclis’te o gece’ konulu konferansa, konuşmacı olarak Prof.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen, 'Gazi Meclis'te o gece' konulu konferansa, konuşmacı olarak Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.


Ünüvar, "Bu millet başındaki yönetici nasıl davranırsa, öyle davranıyor" dedi.


Prof. Dr. Ünüvar, o gece mecliste yaşanan birlik ve beraberliği de vurgulayarak, “Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın.” ifadesini kullandı.


Bu arada, '15 Temmuz Milli Birlik Destanı' konulu sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.


Programa Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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