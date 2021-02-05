Üreten belediye

Mevsimlerine göre toprakla buluşan bitkiler ve ağaçlar şehrin görünümüne değer katarken, ekonomik yönden de büyük girdi sağlıyor. Seralarda üretimi yapılan çiçekler, süs bitkileri ve ağaçlar şehrin peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Mevsimlerine göre dikimleri yapılan bitkiler şehrin doğal görünümünü zenginleştirirken, diğer taraftan da ekonomik olarak değer katıyor. 2021 yılı içerisinde Perli ve Şehzadeler seralarında sahalara dikilmek üzere; 100 bin muhtelif çiçek, 100 bin gül çeliği, 10 bin iğneli ağaç, 10 bin yapraklı ağaç seralarda hazır durumda. Diğer taraftan 20 bin adet dikili ağacın arazide mevcut olduğu ifade edildi.

Diğer taraftan, 10 bin civarında çalı grubu bitkisi yanında, 400 hanımeli, 750 kaya sarmaşığı, 350 Amerikan sarmaşığı, 600 muhtelif ağaç grubu, 2 bin 700 likstrüm, 100 adet alaca taflan, 2 bin adet sardunya toprakla buluşturulmak üzere hazır durumda olduğu kaydedildi.

Yazlık çiçek sebze fidesi, 120 bin adet domates ve 110 bin adet biber tohum ekimleri seralarda yapıldı. Ayrıca çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere fide şeklinde dağıtımı 2020 yılı içinde yapıldı. Ayrıca 270 adet yazlık çiçek yetiştirildi.

Belediyenin kendi çiçeğini üretmesiyle yılda yaklaşık 300 bin TL'lik tasarruf da elde ettiği belirtildi.