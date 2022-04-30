Üreticilere 'Monilya' hastalığı uyarısı

Kütahya'nın Gediz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, kiraz ve vişne ağaçlarının çiçek açtığı bu dönemde ağaçların monilya hastalığına karşı ilaçlamayı ihmal etmemeleri konusunda üreticileri uyarıldı.

Ypılan açıklamada, "Hastalık kiraz ve vişne ağaçlarının çiçek, sürgün ve meyvelerinde zarar verir. Çiçeklerin taç ve çanak yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları kahverengileşir ve bu kahverengileşme daha sonra tüm çiçeğe yayılır. Buna çiçek yanıklığı denir. Meyvelerde ise genellikle meyve olgunluğuna yakınken enfeksiyon yapar. Sürgünde oluşan kuruma ve kanser yaralarına ise sürgün yanıklığı denir. İnce dallar tamamen kurur, biraz kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Yağmur ve nemli havalarda yara etrafında zamk çıkarır. Bu nedenle bu hastalık ile mücadele zamanı; Çiçekler yüzde 5-10 oranında açtığında, Çiçekler yüzde 90-100 çiçek açtığında uygun fungusitlerden biri ile ilaçlama yapılmalıdır" denildi.