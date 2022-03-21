Ürolojide önemli cerrahi girişimler

Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde hizmet içi eğitim programı kapsamında önemli cerrahi girişimler yapıldı.

Eğitimde, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'nden Anabilim Dalı Başkanı (AD) Prof. Dr. Aydın Yenilmez ve Öğr. Gör. Dr. Mete Özkıdık, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Parkhayat Hastanesi Hekimi Prof. Dr. Şahin Kabay, KSBÜ Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. Bekir Aras, Doç. Dr. İbrahim Kartal, Dr. Öğr. Üyesi Okan Alkış ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sevim ile birlikte diğer hekimler yer aldı.

Program, Prof. Dr. Yenilmez'in 'Stres tipi idrar kaçırma' konusunda cerrahi yöntemler hakkında sunumuyla başladı. Ardından canlı cerrahi girişimlere geçildi. Dört farklı hasta başarılı bir şekilde ameliyat edildi.

KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Algın, hizmet içi eğitim programları kapsamında bölgesel ve ulusal çapta, alanında başarılı isimleri üniversite ve hastanede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.