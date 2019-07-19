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Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş'tan DPÜ'ye ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Remzi Gören, Üniversiteyi ziyaret eden Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'la bir araya geldi.


Rektörlük Şeref Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le görüşen Prof. Dr. Savaş, Rektörden üniversitedeki çalışmalar ve gelecek dönemde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Her iki rektör de Kütahya Dumlupınar ve Uşak Üniversitelerinin yeni dönemdeki çalışmaları ile bu çalışmalar doğrultusunda oluşabilecek iş birliği olanakları hakkında görüş alış verişinde bulundu.


Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Gören'e teşekkür etti. Rektör Gören de Savaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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