İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan Kütahya'da

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kütahya Valisi Ali Çelik’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kütahya Valisi Ali Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Vali Ali Çelik tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık günün anısına şeref defterini imzaladı.


Vali Kocabıyık'ı Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, ilin tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri hakkında bilgiler verdi.


İki şehir arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü ziyaret bölgedeki yatırım ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.