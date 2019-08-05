Uşaklı davulcunun Hisarcık şovu

Uşak'ta "çılgın davulcu" olarak tanınan Erkan Karagöz'ün Hisarcık ilçesindeki sünnet düğününde yaptığı davul şovu ilgiyle izlendi.

Düzenlenen nişan, kına gecesi ve düğünlerin aranılan adamı Erkan Karagöz, Hisarcık'ta katıldığı sünnet düğününde boynuna astığı 6 davulu birden çalarak izleyenleri şaşkına çevirdi.

Asıl mesleği tornacılık olan ve ayaklarını da kullanarak davul çalan çağın çılgın davulcusu Karagöz, halen Türkiye'de 7 davulu aynı anda çalan tek davulcu rekorunu da elinde bulunduruyor.