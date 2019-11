Uşaklı öğrenciler Dumlupınar'da

Uşak Yaşar Akar İlkokulu öğrencileri, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde şehitlik ziyaretinde bulundu.

İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, Zafertepe, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve son olarak Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret edip, alan kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldı.

Okul Müdürü Tunay Kurultay, öğrencilere yaptığı açıklamada, ''Bu toprakların en değerli varlıkları olan, kahramanlıklarıyla yedi düvele karşı destan yazan aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını görmenizi, bugün özgürce yaşamanızın onların kanı ve canı ile sağlandığını hissetmenizi istediğimiz için bu ziyareti organize ettik. Şehitlerimize olan mukaddes borcunuzu ödemenin en güzel yolu, hayatınızın her döneminde üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü düstur edinmenizi temenni ediyor ve her birinize başarılar diliyorum" dedi.