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Uşak'tan Gediz'e giriş çıkışlar kısıtlandı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde İl Hıfzısıhha kurulunca alınan Uşak il sınırından karayolu ile Gediz’e yapılacak giriş çıkışların ikinci bir emre kadar durdurulmasının ardından Yenikent beldesine kontrol noktası oluşturuldu.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde İl Hıfzısıhha kurulunca alınan Uşak il sınırından karayolu ile Gediz'e yapılacak giriş çıkışların ikinci bir emre kadar durdurulmasının ardından Yenikent beldesine kontrol noktası oluşturuldu.


Polis ve jandarma ekipleri Uşak yolunda önlem aldı. Yayımlanan karar doğrultusunda bazı istisnai durumlar hariç, Gediz'e girmek isteyen ve çıkmak isteyen araçlara izin vermedi.


Diğer yandan yasağın ardından Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Türker ve İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce ile Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca oluşturulan kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

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