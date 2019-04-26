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Usta eller köyde çini sergisi açtı

Kütahya’nın Aslanapa ilçeisne bağlı Adaköy’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çini sergisi açıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçeisne bağlı Adaköy'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çini sergisi açıldı.


Adaköy Düğün Salonu'nda yapılan serrgi açılışına Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz, Nüfus Müdürü Halil Doğan katıldı.


Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, '' Sergimiz beklentilerin çok üstünde gerçekleşti. Emeği geçen herkese ve açılış töreninde bizi yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Amacımız kursiyerlerimizin çini sanatını yaparak aile bütçelerine katkı sunmalarıdır. Bizler Çini ve dikiş nakış kurslarına köylerimizde ağırlık vermeye devam edeceğiz'' dedi.

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