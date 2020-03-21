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Üyelere ücretsiz dezenfektan

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası, Korona virüs tedbirleri çerçevesinde tüm üyelerine ücretsiz dezenfektan dağıttı.


Oda Başkanı Mehmet Çaltı, tüm üyelerine birer litre olmak üzere toplamda 200 litre dezenfektan dağıtıldığını belirtti.


Üyelerinin daha hijyen ortamda çalışmaları için böyle bir karar aldıklarını dile getiren Çaltı, "Odamızda yönetim ve denetim kurullarımla birlikte tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza daha hijyen ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için ücretsiz yüzeysel dezenfekten dağıtımında bulunduk. Tüm meslektaşlarımıza hayırlı sağlıklı çalışmalar dileriz" diye konuştu.


Çaltı, tedbir sürecinin uzaması halinde dağıtımın tekrar dağıtım yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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