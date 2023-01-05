Uysal, komisyonu çalışmalardan dolayı tebrik etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) 2022 yılı kalite çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla Kalite Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Şahmurat Arık ile Kalite Komisyonu üyeleri ve Kalite Gönüllüleri Topluluğuna bağlı öğrenciler katıldı.

Toplantıda DPÜ Kalite Komisyonu üyeleri kalite süreçlerinin geçmişe dönük değerlendirilmesini yapma, 2022-2023 yılı Kurum İç Değerlendirme raporunun hazırlanması, Yükseköğretimde yeni alt çalışma gruplarının oluşturulması konuları görüşüldü. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GreenMetric dünya sıralaması çalışmalarına başkanlık eden Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, üçüncü kez başvurdukları organizasyonda 2022 yılı değerlendirmesi sonucunda toplam 7 bin 125 puan aldıklarını ve 184 sıra yükselerek dünyada 273. sıraya yükseldiklerini ifade etti. Kalite Koordinatörlüğünün yapmış olduğu çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi.

DPÜ'nün Kalite Gönüllüleri Topluluğu öğrencileri, Haziran 2022'de tarihleri arasında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi'ne (KATO'22) katıldıklarını hatırlatarak zirvede kalite topluluklarına verilen 3 ödülden biri olan Sosyal Medyada En Aktif Topluluk ödülünü aldıklarını vurgulayarak, tüm bölümlerin akredite olması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda önerilerde bulundular.

Toplantı, Rektör Kazım Uysal, kalite komisyonunu yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.