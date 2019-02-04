Uysal, Simav'da aday tanıtım toplantısına katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kütahya'nın Simav ilçesinde aday tanıtım toplantısına

Toplantıya DP Kütahya İl Başkanı Halil Gün, DP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Durmuş Ali Karip, Mehmet Topaler, İbrahim Ayaşlı, İlçe Teşkilat Başkanları, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Simav Belediye Başkan Adayı Kasım Karahan, Gediz Belediye Başkan Adayı Münevver Azmioğlu, Şaphane Belediye Başkan Adayı Sema Akçalıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Uysal, “Gün, kendimiz de sözümüzü de yükseltme günüdür. Türkiye de insanlarımızı çalışmaya teşvik ederek, bu süreç içerisinde akıllıca çıkmak mecburiyetimiz vardır” dedi.

Uysal, Ülkenin demokratik anlamda gelişmesi ve yükselmesi, kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Demokrat Parti'nin Kütahya adayların tanıtımları yapıldı.