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Uyuşturucu partisi düzenlediği ileri sürülen 5 kişi yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu partisi düzenlediğini ileri sürülen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu partisi düzenlediğini ileri sürülen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu kullandığı bilgisi alınması üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma silah, 50 adet fişek ve çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. T.Ö. isimli şahsa ait ikamette arama yapan ekipler, evin içerisinde daha önce de uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan H.E., H.A., H.Ö., D.T., A.U. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, (Covid-19) tedbirleri kapsamında 19 bin TL idari yaptırım cezası uygulandığı bildirildi.

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