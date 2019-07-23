Uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda gençlere sentetik uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlıyı takibe aldı.

Otomobille Zafertepe Mahallesi'nde gelen M.A.Y. (25) ve O.K. (26), satış yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzeri ve araçta yapılan aramada, satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.