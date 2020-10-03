Uyuşturucu taciri Narkotik polisinden kaçamadı

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Y.K. isimli zanlıyı takibe alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından bonzai isimli sentetik uyuşturucu maddesi satışı yaptığını tespit etti.

Yapılan operasyon sonrası yakalanan Y.K., ifadesi alınmak üzere Narkotik Şubeye götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra Kütahya Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan zanlı, Kütahya'da bir hukuk bürosunda katip olarak çalıştığı öğrenildi.