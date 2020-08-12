Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda, satışa hazır paketler içinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki şüpheli A.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.