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Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, 2 şahsın kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti ve şahısları yakalayarak gözaltına aldı.


B.B. ve O.E.'nin, 2 önce 15 kilo esrarla yakalandığı ve serbest bırakıldığını, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığının polis tarafından delillendirildiği belirtildi.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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