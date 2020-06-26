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Uyuşturucudan aranan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda bir evde 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda bir evde 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.K. isimli şahsın anneannesi A.G.'nin Subaşı Mahallesindeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ikamette arama yaptı. Aramada, 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi.


Anneannesinin evinde uyuşturucu bulunduran S.K. isimli kişi ise firari olarak aranıyordu.


S.K. öğle saatlerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerine ulaşarak teslim oldu.


Tavşanlı Adliyesine çıkarılan S.K. mahkeme kararı ile tutuklanarak Tavşanlı T tipi cezaevine gönderildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğünden Adliyeye götürüldüğü sıra S.K.'nin yakınları alkışla moral vermeye çalıştıkları görüldü.

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