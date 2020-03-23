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Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirlenen B.O. isimli kişiyi yakın takibe aldı.


Saray Mahallesi Fuat Paşa Caddesi'nde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu ileri sürülen satan O.G.'yi suçüstü yakaladı.


Operasyonda 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


Kimliği açıklanmayan diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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