Uyuşturucuya 2 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte satmak için İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşması üzerine içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolundaki 2. OSB Kavşağı'nda polisin "dur" ikazına uymayarak polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamacanın ardından otomobildeki şüpheliler Umut A. ve Mehmet Ali A, ekiplerce yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada yedek lastik bölümüne gizlenmiş halde 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.