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Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Kütahya’daki uygulama noktasında araçlarında bin 294 adet uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilen 2 zanlı, tutuklandı.

Kütahya'daki uygulama noktasında araçlarında bin 294 adet uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilen 2 zanlı, tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen F.M. ve Ö.K.'nin aracını Tavşanlı Yolu PTS uygulama noktasında durdu.


Şahısların aracında yapılan aramada bin 294 adet sentetik hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M. ve Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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