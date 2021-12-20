Üzeri kar birikmiş sarı renkli elmalar kartpostallık görüntü oluşturdu

Kütahya'da yoğun kar yağışı esnasından dalında kalan elmaların üzerine karın birikmesi sonucu sarı beyaz kartpostallık görüntü oluştu.

Merkeze bağlı Sekiören köyünde sahibi tarafından meyveleri toplanmayan yaprağı dökülmüş elma ağacının dallarında kalan elmaların üzerine iki gün süresince yağan karın birikerek aşırı soğuğun da etkisiyle donması sarı ile beyaz rengin buluştuğu renk cümbüşüne döndü. Köylüler bu güzel görüntüyü ölümsüzleştirmek amacıyla cep telefonlarına kaydettiler.