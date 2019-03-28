Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene hafife alınmamalı”

Ülkemizde son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu olan K.K.K.A(Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığı ile ilgili Gediz Devlet Hastanesi eğitim birimi tüm personelini bilgilendirdi. Görülme oranı yüksek olan bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde; hastalık nedir? Belirtileri nelerdir? Kene tutunması olduğunda nasıl müdahale edilir? Hastalığa karşı korunma ve önlemler nasıl olmalıdır gibi konularla ilgili bilgileri Uzman Doktor İhsan Dinçer SOYER personellere anlatarak bilgilerini güncelledi.

Çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştığını belirten Soyer; “Virütik bir hastalık olan K.K.K.A hastalığı hayvanlarda hastalık belirtileri vermezken, insanlara bulaştığında öldürücü olabilmektedir” dedi.

Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer; “Kene çıplak elle tutulmamalı, ezilmemeli, üzerine sigara alkol ya da herhangi bir yabancı madde dökülerek öldürülmeye çalışılmamalı. Bir bütün halinde vücuttan uzaklaştırılmalıdır. Hastalık belirtileri kene ile ya da hasta hayvanın salgılarıyla temas ya da hasta kişinin vücut sıvılarıyla temas olduktan 1-10 gün içerisinde çıkabilmektedir. Yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma, ishal, vücudun değişik yerlerinde meydana gelen kanamalar ve morluklar hastalığın belirtileri arasında olup, kene ile karşılaşıldığında mutlaka hekime başvurulup, laboratuvar kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir. Tedavisi olmayan bir hastalık olduğu için kene hafife alınmayıp, tedbir elden bırakılmamalı” ifadelerini kullandı.